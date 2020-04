Die neue Sound&Recording+Keyboards-Ausgabe 02/20 ist da!

Jetzt versandkostenfrei bestellen!

>> Hier kannst du die Sound&Recording-Ausgabe 02/20 versandkostenfrei bestellen << Anzeige Lesen und leben abseits vom Bildschirm und Videokonferenzen! Mit der neuen Sound&Recording könnt ihr euch eine Pause vom "In die Kiste starren" gönnen und etwas entschleunigen. Hier die Themen der Sound&Recording-Ausgabe 02/20

Special – Studioreport Kanada

“Ich bin ein großer Fan von Kanada, der atemberaubenden Landschaften mit ihren Wäldern, Flüssen, schneebedeckten Bergen, eben genau so, wie man das zweisprachige Land aus TV-Dokumentationen kennt. Als ich jetzt im Januar 2020 im Vorfeld der NAMM Show die Chance hatte, einen Stopp in Kanada zu machen, dachte ich: Da kann ich doch ein paar Studios besuchen! Also recherchierte ich, wo es auf meinem Weg von Calgary nach Edmonton Studios gibt, schrieb diese an, machte einen Termin und fuhr hin. Auf meinem Weg treffe ich Jason, Megan, Josh, Ben, Trevor, Brad und Randor, mit denen ich über die Musikkultur, die Entwicklung der Musikindustrie und Klischees wie Ahornsirup, Kälte und Eishockey in Kanada spreche!” – Marc Bohn

Jason Tawkin hinter der Helios-Konsole im Stones-Trucks Trevor Rockwell Das Team von Velveteen Audio Country-Produzent Ben Crane Megan McKay, Josh Rob Gwilliam, Spencer Cheyne

Story:

Mixpraxis – Sir Nolan und Tony Maserati produzieren und mischen Rare von Selena Gomez

Das dritte Soloalbum von Selena Gomez erschien im Januar dieses Jahres und gilt schon jetzt als das bis dato erfolgreichste Werk der US-Amerikanerin. Die Auskopplung Lose You To Love Me ist Selenas erste Nummer-1-Single in den Vereinigten Staaten.

Testberichte:

Clavia Nord Wave 2 – Performance Synthesizer

Die Hoffnung, dass es jemals eine Mark-II-Version des legendären Nord Wave geben würde, hatten viele sicher bereits aufgegeben. Nun ist sie da, und es scheint, als ob das ursprüngliche Konzept mit einer wahren Flut von dezimalen Nachkommstellen in einer gut abgeschirmten Paralleldimension weiterentwickelt wurde. Shit-damn-howdy!

Korg Wavestate – Wave Sequencing Synthesizer

Mit ihren interessanten Flächen und markanten Samplesequenzen gehörte die Wavestation zu den viel gehörten Synthesizern der frühen Neunziger. Irgendwann verschwanden Wavesequencing und Vektorsynthese aber in der Schublade der Synthesizer-Historie. Statt das Konzept dort wieder hervorzukramen und abzustauben, hat Korg die Technik mit einem aufgebohrten Antrieb versehen.

Zoom F6 – Fieldrecorder

Zoom bringt inzwischen mit einer gewissen Regelmäßigkeit neue Field- recorder auf den Markt, nicht umsonst sind die Japaner in diesem Segment Marktführer. Und doch gibt es dieses Mal eine große Neuerung zu vermelden: Der neue F6 ist der erste Fieldrecorder, den man nicht aussteuern muss! Dank Aufzeichnung im 32-Bit-Floating-Format.

Heritage Audio Successor – Kompressor

Auch in Zeiten des In-the-Box-Mixings erfreuen sich analoge Bus-Kompressoren ungebrochener Beliebtheit: Den Sound, bevor er zum Mastering geht, noch einmal von Hand durchkneten und ihm ein bisschen »Echtheit« mitgeben, das ist heute attraktiver denn je. Mit dem Successor hat der spanische Hersteller Heritage Audio einen klassischen Diodenbrücken-Kompressor nach Neve-Vorbild fürs DAW-Zeitalter fit gemacht.

Kult:

Vintage Park – Aelita – Der beste Sowjet-Synth?

(Bild: Dieter Stork)