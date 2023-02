Die neue Sound&Recording ist da!

Füße hoch und nach hinten lehnen

Noch ist es kalt draußen, noch sind die Tage kurz, noch musst du kein schlechtes Gewissen haben, wenn du mal nicht am Samstag Mittag den Rasen mähst. Gut für uns, gut für unsere Passion, gut für den Sound und die nächste Produktion. Mach’s dir gemütlich, leg die Beine hoch und lese spannende Storys, die neusten Tests zu Hard- und Software, Vintage Park, unsere Rubrik für Kult-Geräte, -Effekte und -Instrumente, und die neusten Kniffe zur Musikproduktion. Viel Spaß wünscht euch eure Sound&Recording-Redaktion!

MEHR ALS NUR HITS

CHARLIE PUTH UND SEIN AKTUELLES SOLOALBUM CHARLIE

Der US-amerikanische Erfolgsproduzent Charlie Puth lädt uns via Zoom in sein Studio in LA ein. Hier spricht über den schnellen Erfolg und seinen steinigen Weg zu künstlerischer Anerkennung.

LEUCHTTÜRME

UNIVERSAL AUDIO SPHERE DLX & LX – MODELING-MIKROFONE

Seit der Übernahme vom Modeling-Mikrofonhersteller Townsend Labs 2021 hat das kalifornische Unternehmen Universal Audio auch Modeling-Mikrofone im Portfolio. Mit dem Sphere DLX und LX kommen nun eine überarbeitete Version des Sphere L22 von Townsend Labs sowie ein kleinerer Bruder mit nur ein paar weniger Modeling-Mikrofonmodellen, allerdings mit ein paar besonderen Features.

AUF KLANGODYSSEE

AUDEZE MM-500 – KOPFHÖRER

Der US-Hersteller mit Sitz in Santa Ana, Kalifornien hat über die Jahre ein sehr großes Repertoire von Kopfhörern aufgebaut. Nebst Gaming- und In-Ear-Modellen interessiert uns hauptsächlich das Segment der studiotauglichen High-End-Hörer.

INNERE WERTE ZÄHLEN

VINTAGE PARK: SOLTON PROJECT 100

Solton ist ein Name, den viele Synth-Liebhaber nicht auf dem Schirm haben, obwohl die Firma eine Reihe interessanter Vintage-Geräte inklusive eines klangstarken Analog-Boliden herausgebracht hat.

Alle Themen:

Magazin

Editorial

Kolumne von Peter Walsh

Studio Live Sessions – Recording Workshop mit Warren Huart

Studioszene 2023 – Save The Date

Online Storys

Inserenten & Impressum

Vorschau

Story

Mixpraxis – Charlie Puth und sein aktuelles Soloalbum Charlie

Urheberrecht – Original oder Plagiat: Interview mit Damien Riehl

Testberichte

Telefunken Alchemy-Serie – Großmembran-Kondensatormikrofone

Sony C-80 – Kondensatormikrofon

Universal Audio Sphere DLX & LX – Modeling-Mikrofone

beyerdynamic DT 700 Pro X und DT 900 Pro X – Kopfhörer

Focal Solo6 – Nahfeldmonitor

Audeze MM-500 – Kopfhörer

K&M-Gear abseits von Mikrofonständern

Toontrack Hitmaker SDX und Area 33 SDX – Drum-Libraries

Orchestral Tools Time-Bundle – Orchester-Libraries

Kurzweil SP7 Grand – Stagepiano

Praxis

Mixing-Tutorial – Vocal Tuning, Teil 2

Sounddesign – Wir synthetisieren eine Snare Drum

De/constructed – Sam Smith (feat. Kim Petras): Unholy

Kult