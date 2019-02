Read Means… Rollrasen?

Die letzte Sommer-Performance mit dem OP-1

Auch wenn es die Temperaturen nicht überall erkennen lassen: der Sommer ist mit Blick auf den Kalender schon seit längerem vorbei. Eine Performance, die sonnigen Charme versprüht wollen wir euch aber trotzdem zeigen.

Kältere Temperaturen? Müssen nicht stören! Ein Synthie auch im Winter in der Natur spielen? Mit Rollrasen kein Problem! So oder so ähnlich dürfte auch der Youtuber und Musiker Red Means Recording gedacht haben, als er seine Performance mit dem OP-1 von Teenage Engineering aufgenommen hat.

Schritt für Schritt zeigt er dabei, wie er seinen Song „The Last of Summer“ mit der Mini-Workstation erstellt, so dass man quasi hinter die Kulissen der Songerzeugung blicken kann. Wir wünschen dabei viel Spaß und sind uns sicher: der Sommer ist noch lange nicht vorbei!

