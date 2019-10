Keyboards 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Modular-Kolumne mit Martha

Die Kunst, mit Modularsynthesizern aufzutreten

Den Schritt vom eigenen Studio zum Auftritt vor Publikum zu wagen ist nicht jedermanns Sache. Für die einen ist das Spielen am Modularsynthesizer eine reine Freizeitbeschäftigung ohne weitere Ambitionen, für die anderen ist das Case eine Experimentierwiese, die sich gut zum Absampeln eignet.

Mein erster Auftritt mit Modularsynthesizer hat auch eine Weile auf sich warten lassen, bis mir schließlich angeboten wurde, auf der Superbooth in Berlin aufzutreten − die Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Seither sind Live-Gigs eine Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte, vielmehr noch − ich kann jedem wärmstens empfehlen, es auch mal zu probieren.

In den eigenen vier Wänden kann man sich unendlich viel Zeit lassen, einen Patch zu entwickeln, ihn abzuändern, komplett neu anzugehen, zu verwerfen oder auch einfach mal eine Weile ruhen zu lassen. Man trödelt gerne vor sich hin, geht neue Ideen an anstatt alte fertig zu machen, lässt sich gerne mal ablenken. Sobald man für einen Gig gebucht wird, entsteht Termindruck, der bekanntermaßen auch für einen Kreativitätsschub sorgt. Man feilt deutlich fokussierter an einer Idee, die man bis zum geplanten Gig auch ausgearbeitet haben möchte − im Idealfall inklusive dem einen oder anderen Probedurchlauf. Im speziellen Fall eines Auftritts mit Modularsynthesizer möchte man allerdings auch nicht zu früh mit seinen Vorbereitungen beginnen, da das Case dann ja schließlich für andere Projekte blockiert ist. Man muss sich also einschätzen können und abwägen, wie viel Vorbereitungszeit man beispielsweise für ein 30 bis 40 Minuten Set braucht.

Möchte man ein experimentelles Set spielen? Ein tanzbares? Soll es ein generativer Patch werden, den man beispielsweise auf einer Ausstellung laufen lassen möchte? Gibt es musikalische Anforderungen seitens des Veranstalters? Spielt man in einem Club, auf einer Messe, in einem Theater oder gar Outdoor?

Eines der ersten Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss, sind die Transportmöglichkeiten und wie groß das Setup, möglicherweise inklusive Mischpult, Effektgeräten und sonstigem Outboard Equipment, demnach werden darf. Muss man Fliegen? Zug fahren? Kann man alles mit dem Auto transportieren? Wie weit ist der Weg, den man zu Fuß mit seinem Equipment zurücklegen muss? So ein Case hat ja ein nicht unerhebliches Gewicht, und je nachdem wie schwer und sperrig es werden darf, kann man auch seinen Patch entsprechend planen und aufbauen.

Minimiert man sein Setup auf 104-TE-Skiff-Größe? Möchte man ein Koffergehäuse mit zwei oder drei Reihen nutzen? Oder gestaltet man es aufwendiger mit wuchtigeren Cases? Möchte man ein puristisches Setup nur aus Modulen bestehend, oder sollen auch andere Geräte wie beispielsweise ein iPad, Laptop oder sonstige Instrumente und Effektgeräte Teil des Ganzen sein? Nach den organisatorischen Details gilt es, sich an die Komposition, den Patch zu machen. Der interessanteste Aspekt hierbei ist aus meiner Sicht der Perspektivwechsel, der sich durchaus positiv auf die Musik auswirken kann. Man patcht nicht mehr nur im Privaten für sich, sondern für ein Publikum. Neben der Technik, die man im Griff haben sollte, um keine bösen Überraschungen auf der Bühne erleben zu müssen − man hat ja schließlich eine Verantwortung gegenüber den Ohren der Zuhörer −, möchte man darüber hinaus auch eine gute Zeit auf der Bühne erleben, gemeinsam mit dem Publikum.

Ich habe mir inzwischen angeeignet, vor jedem Auftritt ein paar Probedurchläufe aufzunehmen und diese anschließend in Ruhe anzuhören. Das war vor allem bei den ersten Auftritten sehr aufschlussreich − man nimmt den eigenen Patch während der Durchläufe, wenn man selbst mitten drin ist, oftmals sehr anders wahr als im Nachgang als Zuhörer. Ähnlich wie auch der technische Perspektivwechsel Gold wert ist, also beispielsweise seinen Mix aus Sicht des Konsumenten auf diversen Abhören wie Laptop-Lautsprechern, Kopfhörern, Küchenradios oder Autoradios zu checken, so ist es ebenso ratsam, seine eigene Musik aus Sicht des Zuhörers zu checken, bevor man damit auf die Bühne geht, und entsprechend den ein oder anderen Part zu justieren.

Last but not least ist so ein Gig eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Modularisten zu connecten, sich auszutauschen und − wer weiß − vielleicht auch mal gemeinsam zu jammen. In diesem Sinne, ich geh dann mal patchen.