Die Keyboards Linkschau der Woche: Soap&Skin – Künstlerfotograf – Jazzfest Berlin – Exil-Orchester

Was gibt es Neues in der Welt der Musik? Wir sammeln in der Rubrik „Linkschau der Woche“ News, Interviews und Reportagen, die ihr in der vergangenen Woche vielleicht verpasst habt.

Über das kreative Album von Anja Plaschg: Soap&Skin mit „From Gas To Solid/You Are My Friend“ auf deutschlandfunk.de

Künstlerbilder: Der Fotograf Bruce W. Talmon stellt seinen neuen Bildband vor auf zeit.de

Die neue Leiterin des Jazzfests in Berlin: Interview mit Nadin Deventer auf spiegel.de

Syrisches Exil-Orchester: Im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Raed Jazbeh auf dw.com

