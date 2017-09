Die Hammond Story

Die Tone-Wheels wurden nicht entsprechend der Tonhöhe angeordnet, sondern in Kammern mit jeweils vier Tone- Wheels, die die gleiche Übersetzung haben, positioniert, was auf den ersten Blick verwirrend sein kann.

Die Drawbars erlauben intuitiven Zugriff auf den Sound. Einen typischen Jimmy-Smith-Sound erzielt man z. B. durch folgende Registrierung: 888000000 (die ersten drei Zugriegel werden voll herausgezogen). Hier noch ein paar weitere bekannte Drawbar-Sounds: 688600000 (A Whiter Shade Of Pale, Procol Harum); 654000005 (No Woman No Cry, Bob Marley); 008600000 (Black Magic Woman, Santana); 888643200 (Born To Be Wild, Steppenwolf).

Markus Thiel