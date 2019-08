Urvater des Autotune?

Die bekanntesten Vocoder-Songs

Autotune beherrscht momentan die Charts. Kaum ein Song, der ohne die „Nachbesserung“ für die Stimme auskommt. Dabei kann man fast vergessen, dass es das ja schon einmal gegeben hat.

Nach wie vor hat es Musik ohne Stimme noch kaum in die Charts (und damit in die Autoradios und zahlreichen Wohnzimmer dieser Welt) geschafft. Doch es kommt dabei nicht immer darauf an, dass die Stimme möglichst pur ist. Hier und da wird nicht nur mit Effekten nachgeholfen – sondern auch die maximale Verfremdung erzeugt.

Wie das geht – am besten mit einem Vocoder! Die „Urform“ des Autotune wurde in zahlreichen Songs benutzt und schuf so einen sehr charakteristischen Sound. Im folgenden Video werden einige der bekanntesten Vertreter performt. Und man hört: so weit von aktueller Chartmusik ist das gar nicht!