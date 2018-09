Mobile-Mania - Teil 1

Die besten Musikapps fürs iPad

Als Apple vor einigen Jahren das iPad vorstellten, ahnte kaum einer welchen großen Einfluss die neue Gerätekategorie “Tablet” einmal wirklich haben würde. Doch auch wir Musiker haben so manches Tool zur Auswahl, dass uns mehr als nur den Alltag erleichtern kann. Wir stellen euch hier – regelmässig aktualisiert – die besten Musik-Apps für das Apple-Gerät vor!

Stand: 21. September 2018

Anzeige

1) Loopy HD

Einsprechen, aufnehmen, abspielen. Das sind die Kernkompetenzen dieses spannendes Loopers – und obwohl der Funktionsumfang eher spärlich ausfällt macht das Teil richtig Spaß. Auf runden Spuren habt ihr die Möglichkeit zu schneiden, mixen und natürlich – wer hätte es gedacht – zu loopen. Eine klare Empfehlung, für alle Groover, Experimentierfreudigen und Liebhaber von Klangschleifen.

2) Borderlands Granular

>> Zu unserem Test der App

Kleinste Soundeinheiten – die sogenannten Grains – sind gewissermaßen die Atome unter den Klangphänomenen und brauchen sich in Sachen Klang nicht vor den großen Samples zu verstecken. Die App Borderland Granular für das iPad bietet eine Oberfläche für Granular-Experimente und ist laut unserem Test-Fazit “ein wahres Eldorado für Experimente mit kleinsten Soundschnipseln”.

3) djay 2

Wieder ebenfalls ein echter Klassiker. Wer mobil und spontan den DJ mimen möchte, bekommt mit djay 2 eine App an die Hand, die kaum Wünsche offenlässt. Natürlich fehlen “echte” Turntables, Fader und Co – es finden sich aber dennoch alle Funktionen einer “echten” großen DJ-Software für Laptops und PCs. Die App gibt es regelmässig im Angebot – Preise vergleichen lohnt sich also.

4) Firo

Songwriting-Tool, dass sich auf die einfachsten Funktionen beschränkt, und dennoch sehr viele Möglichkeiten bietet: zahlreiche Brot-und-Butter-Sounds, 4 Aufnahmespuren, gute Eingabemöglichkeiten für Akkorde. Mit Firo seid ihr auch unterwegs in der Lage, eure Ideen festzuhalten!

5) Patterning Drum Machine

Ungewöhnliche Sequenzing-App, bei der alles auf Kreise und guten Sound hinausläuft. Zahlreiche Effekt- und Mixingoptionen, sowie die Möglichkeit eure eigenen Samples zu importieren machen Patterning zu einem Anwärter auf die ganz forderen Plätze, wenn es um Beatprogramming und Sequenzing geht.

6) Better Ears

Mit rund 15€ ist diese App zwar nicht gerade günstig – aber umso mächtiger, wenn es darum geht sein musikalisches Gehör zu schärfen und regelmässig abzufragen. Neben einfachen Übungen zur Tonleiterbestimmung gibt es sehr viele Funktionen, um Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Wer einen guten Gehör- unt Theorietrainer sucht: hier habt ihr ihn!

7) Pro Chords

Diese App schlägt euch passende Akkorde vor. Nicht wirklich viel mehr – aber auch nicht weniger. Und das kann sie wirklich gut. Ihr wählt einen Dreiklang, mit dem ihr Arbeiten wollt – Pro Chords empfiehlt auch anhand eines Algorithmuses, was dazu passen könnte. Dabei lassen sich die einzelnen Dreiklänge selbst anpassen, verändern, speichern und sogar als Song aufnehmen. So habt ihr unterwegs die Möglichkeiten, an Songideen zu arbeiten.

8) Audiobus

>> Zu unserem Test der App

Das Helferlein Audibus ergmöglicht euch, eure Apps, Effekte und DAWs auf einem Gerät zu verbinden. So lässt sich ein Synthie mit einem Reverb aus einer anderen App versehen, während ihr das Ganze dann in einer dritten App sampelt.

9) iMono/Poly von Korg

>> Zu unserem Test der App

Die Virtualisierung einer der wohl legendärsten Synthesizer von Korg – dem Mono/Poly. Aus dem Fazit unseres Tests: “(…) jedem zu empfehlen, der einen guten und vielseitigen Analog-Synthie bei dennoch leichtem Gepäck dabeihaben möchte und bereit ist, dafür eine nicht ganz so authentische Bedienung über den Touchscreen in Kauf zu nehmen”. Letzteres lässt sich allerdings durch ein ensprechendes Controller-Keyboards wieder ausgleichen.

10) Animoog

Ein guter Synthesizer für unterwegs von Moog, der seinen Hardware-Brüdern in quasi nichts nachsteht. Übersichtliche Bedienung, organische Modulation und ausergewöhnliche Sounds. Mit dem Synthie für das iPad (und auch iPhone) könnt ihr eigentlich nichts falsch machen!

Ehemalige Top 10: OnSong, Songwriter’s Pad

Welche Apps dürfen für euch in dieser Aufzählung nicht fehlen? Schreibt uns in die Kommentare!

Das könnte Sie auch interessieren: