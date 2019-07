Der TED-Talk von Look Mum No Computer

Für kreative Musikfans gibt es zwei regelmäßige Instanzen: TED-Talks, in denen es um innovative und inspirierende Themen geht… und natürlich Look Mum No Computer, der DIY-Bastlern und Synthesizsten gleichermaßen zeigt, was eigentlich so alles möglich ist, wenn man quasi grenzenlos denkt.

Beides kommt zusammen in einem TED-Talk aus Dänemark in dem Sam Battle über zahlreiche Themen und Ideen spricht. Dabei reicht die Palette stiltypisch von Prokrastination bis hin zu der Frage, wie aus einem Furby eigentlich ein DIY-Projekt wird.

Nicht nur für Bastler und Soundschrauber können wir euch also das folgende Video ans Herz legen: