Der Gecho Loopsynth in Aktion

Inzwischen passt ein ganzes Studio sogar im Hardwareformat in den Rucksack oder im extremfall in die Hosentasche – dafür sorgen nicht nur Smartphone und Co., sondern eben auch außergewöhnliche Konzepte wie die Instrumente Teenage Engineering oder der Minisynth, um den es heute geht.

Wir haben euch den Gecho Loopsynth vor einiger Zeit vorgestellt, als er auf Kickstarter über ein Crowdfunding finanziert werden sollte. Mit einer finalen Finanzierung von rund 49.000€ war das Projekt ein voller Erfolg und wurde realisiert.

Bei dem Gerät handelt es sich um einen Loop-Synthesizer im Miniaturformat, der über verschiedene Sensoren bedient wird. Nicht ganz alltäglich, aber dafür gerade für Experimentierfreudige ein wahres Feuerwerk kreativer Möglichkeiten. Im folgenden Video stellt der Youtuber BoBeats das Gerät einmal genauer vor und lässt euch dabei gleich an einer Live-Performance mit einer Melodica teilhaben.

