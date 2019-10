Die Zukunft des Contests?!

Den nächsten Eurovisionsong-Contest gewinnt eine A.I.

… zumindest könnte man das glauben, wenn man den Song einer künstlichen Intelligenz hört, den wir euch heute vorstellen wollen.

Doch ganz von Vorne. Der Eurovision-Song-Contest hat in den letzten Jahren etwas an Glanz verloren. War er hin und wieder noch Gesprächsthema in der Kantine oder wurde mit der ganzen Familie vor dem Fernseher zelebriert, sieht das heute anders aus.

Der Vorwurf lautet meist: bis auf sehr wenige Lichtblicke gibt es kaum noch „gute“ Musik. Die meisten Stücke wirken austauschbar und wie aus einer Maschine, die die immer gleichen Songs schreibt.

Vielleicht war das der Ausgangspunkt für die Idee, die wir euch heute vorstellen wollen. Der auf Youtube kursierende Song „Blue Jeans and Bloody Tears“ wäre quasi ein Kandidat für den nächsten Contest – und wurde von einer künstlichen Intelligenz geschrieben.

Diese wurde zuvor mit einer Menge Material aus echten Beiträgen gefüttert – und zeigt auf erschreckende Weise, wie nah computergenerierte Musik eben doch schon am „Original“ dran ist. Oder was sagt ihr?