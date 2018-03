Dem Synthie ein Gesicht geben

Nur wenige tüfteln auf YouTube an so abgefahrenen Synth-Ideen wie Look Mum No Computer und teilen sie dann in ausführlichen Videos mit der Welt. Der Künstler, Musiker und YouTuber hat neben einem Synthesizer-Fahrrad oder einem Oszillatoren-Monster nun auch einen Synth mit Gesicht im Programm.

Möchte man das freundliche Gesicht des Synthies aus dem Homestudio sehen, braucht es einiges an Fantasie: eEin Potie als Auge, ein Touch-Strip als Nase und vielleicht die Sequenzer-Knöpfe als Mund? Naja – meist schaut uns da eher ein Roboter als ein wirkliches Gesicht entgegen.

Ganz anders bei der neuesten Konstruktion auf dem YouTube-Kanal von Look Mum No Computer, der wieder einmal mit einer Erfindung aus der Analog-Synthie-Welt überrascht: ein Synthesizer mit Gesicht.

Ein bisschen erinnert das Ganze an Frankensteins-Monster, denn das Gesicht sieht definitiv nicht wirklich menschlich aus. Mehr zu dem Gesicht im Synth erfahrt ihr im Video: