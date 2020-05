Wer führt(e) die Spitze an?

Daten-Wettrennen: Die meistverkauften Künstler*innen (1969-2019)

Wer einmal in einem MIDI-Arrangement editiert hat, weiß: „Data Is Beautiful“! So lautet auch der Name eines Youtubekanals, der regelmäßig Daten zu spannenden Übersichtne zusammenschneidet.

Heraus kommt dabei eine Art Wettrennen über die Zeit: Auf einer riesigen Skala sehen wir ein Kopf-an-Kopf der Best-ofs, Most-wanteds oder Best-Sellers. Natürlich darf dabei auch unser Lieblingsthema Musik nicht zu kurz kommen.

Wir wollen euch deshalb ein Video vorstellen, dass die meistverkauftesten Künstlerinnen und Künstler unter die Lupe nimmt. Darin: alle Größen von 1969 bis 2019. Das digitale Wettrennen bleibt dabei jederzeit spannend: „Newcomer“ stürzen halte Hasen vom Thron, andere wiederum kämpfen sich über lange Zeit an die Spitze… oder eben knapp davor. Aber seht selbst!