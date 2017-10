Das steckt hinter dem Soundtrack von Mario

Mario ist wohl einer der größten Helden der Videospielgeschichte und dürfte auch musikalisch für die ein oder andere emotionale Erinnerung sorgen. Doch hinter dem Soundtrack des Nintendo-Protagonisten steckt noch mehr.

Letzte Woche berichteten wir an dieser Stelle von einer ungewöhnlichen Performance des Mario-Soundtracks auf vier Taschenrechnern. Schon dort bewegte uns die Frage: was macht dieses Stück so catchy und sorgt für mindestens ein Schmunzeln?

Anzeige

Oder mit anderen Worten: warum klingen die Nintendo-Songs für Mario so sehr nach Spaß und gehen direkt ins Ohr? Diese Frage beantwortet das folgende Video: