Das Programm der Studioszene 2019

Die Studioszene 2019 by Sound & Recording in Köln ist im vollen Gange: Workshops und Gear quasi soweit das Auge reicht! An insgesamt zwei Tagen findet man auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern insgesamt rund 50 Workshops und Talk-Runden rund um das Thema Musik- und Audioproduktion. Mit dabei sind zahlreiche Top-Hersteller der Studiobranche, die vor Ort ihre Produkte und Neuheiten vorstellen, die für euch zum Antesten bereitstehen.

Anzeige

Damit ihr dabei nicht den Überblick verliert, findet ihr HIER das Programm zu beiden Tagen der Studioszene! Das Community-Event findet am 06. – 07. September in Köln statt.

Wo: XPOST Köln, Gladbacher Wall 5, 50670 Köln

Öffnungszeiten:

Freitag, 06.09.2019, 12:00 – 20:00 Uhr

Samstag, 07.09.2019, 10:00 – 18:00 Uhr