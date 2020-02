Wo ist meine KEYBOARDS?

Das ändert sich 2020 für die KEYBOARDS-Abonnenten!

Back to the Roots! Seit dem 1.1.2020 sind das Keyboards und das Sound&Recording-Printmagazin wieder vereint und erscheinen als 130 Seiten-Koloss unter dem Titel Sound&Recording.

Ein neues Jahrzehnt

Das Layout des aktuellen Hefts, dürfte den KEYBOARDS-Lesern bekannt vorkommen, für die Sound&Recording-Leser ist es neu. Das Heft fühlt sich schwerer und dicker an … Ist es auch! Bis auf den Seitenumfang ist eigentlich nichts wirklich neu, denn wir haben die besten Komponenten der beiden Magazine Sound&Recording und KEYBOARDS genommen, optimiert und in ein neues modernes und zeitgetreues Paket aus attraktiven Storys, Tutorials und Testberichten aus der Welt der Musikproduktion und elektronischen Tasteninstrumente gepackt. Und das alles trägt nun den Namen: Sound&Recording!

Doch die Legende KEYBOARDS lebt weiter. In jeder Ausgabe widmen wir uns auch intensiver den Themen Synthesizer, elektronischer Musikproduktion und elektronischen Tasteninstrumenten. Aber wir sind uns sicher, dass ihr auch im Rest eures neuen Magazins interessante Artikel und Tipps finden werdet, die ihr für eure Arbeit mitnehmen könnt. Die Frage ist doch: Wo hört Musikproduktion auf, und wo fängt das Mischen oder das Recording an?! Ähnlich unscharf ist auch der Übergang zwischen dem Sound&Recording- und dem KEYBOARDS-Teil in dieser ersten Ausgabe!

Insgesamt wird es 2020 sechs 130 Seiten dicke Ausgaben geben. Zusätzlich erscheint eine Sonderausgabe zur Studioszene 2020, was insgesamt sieben Magazine bedeutet.

Die Abonnenten von KEYBOARDS bekommen jetzt also die Sound&Recording im Abo. Für alle, die beide Magazine bezogen haben, steht nun ein Guthaben bereit, das voll auf die Sound&Recording angerechnet wird. Bei Fragen meldet euch gerne bei unserem Kundenservice unter kundenservice@ebnermedia.de.

>> Wir sind mit der Studioszene auch erneut auf der Prolight+Sound vertreten <<

Wer aufgepasst hat, konnte feststellen, dass es nach einem erfolgreichen Start im letzten Jahr auch dieses Jahr eine Studioszene – unser Workshop- & Community-Event – geben wird, wodurch sich auch Sound&Recording zum Mittelpunkt der Studioszene entwickelt! Ihr dürft also gespannt sein – weiter Infos folgen in Kürze auf www.soundandrecording.de und www.studioszene.de.