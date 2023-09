Ungewöhnliche Vorab-Single

Das 1. Solo-Album von Vince Clark

Vince Clark ist für zwei Sachen bekannt: seine Passion für Synthesizer und das Arbeiten als stiller Teil eines Duos. Da überrascht es doch schon, dass er nun sein erstes Solo-Album ankündigt und der vorab veröffentlichte Single „The Lamentations of Jeremiah“ mit einem Cello eingespielt wurde.

Der Werdegang von Synth-Freak Vince Clark lavierte sich durch die britische Synth-Pop-Szene. Sein erstes Projekt startete er zusammen mit Andrew Fletcher, woraus einige Zeit später die Gründung von Depeche Mode resultierte. Doch für Clark war der Grundtenor der Band etwas zu düster, weshalb er die Formation schon bald darauf verließ.

Dann folgte Yazoo mit Alison Moyet als Sängerin. Das Duo hatte mehrere Hits, doch auch hier ging man nach einiger Zeit getrennte Wege. 2008 fand man zur “Feier” der 25-jährigen Trennung wieder zusammen und gab ein paar Gigs.

Nach dem kurzen Zwischenspiel “The Assembley” mit Eric Radcliff (siehe Casio VL-1 Story) kam es zur wohl erfolgreichsten Kooperation in Clarks Karriere. 1985 gründete er mit Sänger Andy Bell das Synth-Pop-Duo Erasure, das Millionen Alben verkaufte, zahlreich Top-Hits hatte und bis heute besteht.

Eine Konstante in Clarks Karriere war das legendäre Label Mute Records. Und so verwundert ers nicht, dass auch sein Solo-Album “Songs of Silence” dort erscheint. Die Stücke entstanden während der Lockdown-Zeit in seinem privaten Studio in New York. Mit seinen Synthesizern und Modularsystemen nahm er dort Ideen auf, die zunächst für ihn selbst gedacht waren. Doch dann entwickelte er die Stücke im Studio weiter.

Die erste Single “The Lamentations of Jeremiah” klingt so überhaupt nicht nach ihm, aber diese Überraschung der Fans ist wohl nicht völlig unbeabsichtigt. Man darf gespannt sein, ob der Rest des Albums auch mit akustischen Instrumenten in düsterer Atmosphäre (warum nochmal verließ er Depeche Mode?) aufgenommen wurden.

Das Album “Songs of Silence” erscheint am 17. November auf Vinyl und CD. Außerdem kann ab sofort über die üblichen digitalen Dienste schon vorbestellt werden.

Unter diesem Link könnt ihr die Ankündigung zum Album bei Erasureinfo nachlesen.