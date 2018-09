Jede Menge Gear in Moskau

Cuckoo am Stand von Playtronica

Spätestens wenn eine Ananas zum Musikinstrument wird, kann man die Ahnung haben, dass es um die Firma Playtronica geht. Ungewöhnliche Instrumentenkonzepte gehört ebenso zu ihren Markenzeichen wie das ungewöhnliche Äußere ihrer Instrumente.

Playtronica waren Anfang des Monats auf der Synthposium 2018 in Moskau. Ebenfalls vor Ort: der Youtuber Cuckoo, der sich die Instrumente des Herstellers einmal genauer ansehen wollte. Was es am Stand alles auszuprobieren gab, könnt ihr euch hier ansehen:

