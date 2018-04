Christian Geerdes – Gründer von Geerdes Media – verstorben

Das Team von Sound&Recording und Keyboards trauert um Christian Geerdes,

seit 1985 Midifile- und Playback-Hersteller der ersten Stunde; liebevoller Vater; geschätzter Geschäftspartner und allzeit freundlicher Mitmensch.

In Zeiten der digitalen Umstrukturierung suchte sein weitgefächertes, großes Angebot Europaweit seines Gleichen – auch auf dem Gebiet der Auftragsproduktionen.

Wir sind daher sehr froh, dass sein Sohn Raoul Hübner mit der Umfirmierung in Geerdes Media seit ein paar Jahren in seine Fußstapfen getreten ist und die Produktion und den Vertrieb weiterführt.

Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und Freunden!

Thank you and Respect Christian Geerdes, the one and only Mr. Midifile!!!