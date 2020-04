Keyboards 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Billie Eilish im Detail:

Chilly Gonzales erklärt uns „Bad Guy“

Sie ist ein weltweites Phänomen und stürmte in kürzester Zeit die Ohren und Herzen zahlreicher Musikfans. Egal ob Alltagshörer oder Profis: Alle lieben ihre Songs. Billie Eilish.

Doch was macht die Magie hinter stücken wie „Bad Guy“ eigentlich aus? Gibt es eine Art „Eilish-Formel“? Der begnadete Pianist Chilly Gonzales wurde gefragt – und die Antwort lautet JA!

Was es genau mit der Magie hinter Bad Guy auf sich hat, verrät Chilly Gonzales im folgenden Video:

Doch was haltet ihr von Billie Eilish und ihren Songs? Und was sagt ihr zur „Zauberformel“? Schreib uns gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!