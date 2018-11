Challenge: Ein Song nur mit dem Moog Grandmother

Sich nur auf ein ganz bestimmtes Tool beim Musikmachen zu konzentrieren muss nicht unbedingt eine Beschränkung sein. Im Gegenteil: oft hilft es dabei, das gewählte Gerät oder Instrument besser kennen zu lernen und dessen Soundoptionen voll auszunutzen.

Ein Song mit nur einem Synthie? Eigentlich keine wirkliche Seltenheit. Spätestens mit Looper oder DAW lassen sich verschiedene Layer übereinander legen und so die ganze Palette an Soundmöglichkeiten des Instrumentes nutzen. Soll das am Ende aber auch nach etwas klingen, kann die ganze Unternehmung schon eine echte Herausforderung sein.

Diese hat der Youtuber once upon a synth definitiv bestanden – und macht sich kurzerhand mit einem Moog Grandmother auf die Jagt nach dem nächsten Song aus einem Instrument:

