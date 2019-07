Großzügige Geste von Gibson

Bravo: Tom Oberheim bekommt seine Namensrechte zurück

Synthesizer-Pionier Tom Oberheim kann sich freuen: die Firma Gibson und ihr Präsident James “JC” Curleigh, gibt ihm die Namensrechte zurück.

Gibson hatte die Rechte am Firmennamen “Oberheim” 1985 erworben, als die Firma, die für vor allem durch die digitale Konkurrenz aus Fernost in Schieflage geraten war. Tom Oberheim, der momentan in Kooperation mit Dave Smith (der die Rechte an seiner Firma Sequential Circuits ebenfalls kürzlich von Yamaha zurückbekommen hat) Synthesizer baut, gründete 1987 seine Firma Marion Systems.

Auf den Bild sehen wir Tom Oberheim mit Dave Smith und Roger Linn…

Toms Kommentar zu der großzügigen Geste:

“After over thirty years of being without it, I am thrilled to once again be able to use the Oberheim trademark for my products,I am very grateful to the new leadership team of Gibson for making this possible.”

