Brauchen wir noch mehr Plug-ins?

Wir sprechen über die News der Woche, in der wieder zahlreiche Plug-ins vorgestellt wurden. Und wir fragen uns dabei: Wie viele Plug-ins braucht die Welt noch? Diese Frage stellen wir auch den beiden Produzenten Henning Verlage und Christoph Aßmann, die uns einen Einblick in ihre Arbeit mit unterschiedlichen Plug-ins geben! Ist der Markt vielleicht nicht schon übersättigt, und gibt es überhaupt noch neue Game Changer mit außergewöhnlichen Features? Welche Rolle spielt die kreative Inspiration, die durch die Bedienung und auch die grafische Oberfläche neuer Plug-ins im eigenen Workflow entsteht? Wie sieht es mit Klangverbesserungen aus? Mit diesen vielen Fragen beschäftigen wir uns in dieser Episode! Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Viel Spaß beim Hören! Anzeige

Wochenrückblick #13 – Wie viele Plug-ins braucht die Welt?

Verlosung

Wir verlosen drei Vollversionen von VocAlign Project 3, mit dem du zwei Audiospuren synchronisieren kann. Was ihr tun müsst: Kommentiere den Beitrag zu diesem Podcast, egal ob auf Instagram, Facebook, Twitter YouTube oder unserer Website mit “Hallo” und einer ausgefallenen Emoji-Kombination! 😀 Wir verlosen die drei Vollversionen unter allen kreativen Kommentare. Das coole an der Sache: Alle Teilnehmer bekommen eine 30-Tage-Testversion. Also los! Die Verlosung läuft bis zum 27.03.!

Shownotes

Native Instruments – MYSTERIA

https://www.keyboards.de/equipment/native-instruments-und-galaxy-instruments-releasen-mysteria/

Erica Synths Syntrx

https://www.ericasynths.lv/news/syntrx/

Hologram Electronics Microcosm Granular Pedal

https://www.hologramelectronics.com/product-page/microcosm

Black Lion Audio Eighteen und Bluey: legendärer Kompressor- und Channel-Sound jetzt verfügbar

www.blacklionaudio.com

Waves Music Maker Access

https://www.waves.com/subscriptions

reFuse Software Bucketverb: Lo-Fi BBD Reverb

https://www.refusesoftware.com/bucketverb

Sound Magic Neo EQ Grand Collection: Dieser Equalizer denkt mit!

https://neovst.com/product/neo-eq-grand-collection/

Melda Productions MCharmVerb

https://www.meldaproduction.com/MCharmVerb

Wie viele Plug-ins braucht ein guter Mix: Ist es jetzt besser oder schlechter?

https://www.soundandrecording.de/tutorials/studiotipps-kniffe-die-die-welt-verbessern/