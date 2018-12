Vinyl lebt!

BR: Doku über Vinyl

Vinyl? Erlebt gerade seine sprichwörtlich zweite Blüte. Das Medium lag zwar zwischendurch in einem Märchenhaften Schlummer – doch überall findet aktuell ein Hype um die großen Platten mit den noch größeren Plattencovern statt.

Über Vinyl wurde sehr viel gesagt und noch mehr geschrieben. Das beweist: hinter dem Thema steckt deutlich mehr als eine einfache schwarze Scheibe vermuten lässt. Dafür können wir euch die Artikel auf Keyboards sowie von unseren Kollgegen der Sound & Recording nur ans Herz legen!

Anzeige

Dem Thema Vinyl widmete der Bayerische Rundfunk eine eigene Dokumentation, in der sich Schmidt Max der Sache einmal genauer annimmt. Dabei besucht er nicht nur Plattenläden sondern schaut sich auch an anderer Stelle um, wer sich alles noch so mit Schallplatten beschäftigt:

Das könnte Sie auch interessieren: