Black Magic Man

Bobby Sparks II – R’n’B-Pianist aus Leidenschaft

(Bild: Dirk Heilmann)

Bobby Sparks the second, um es mal auszuschreiben, ist sein offizieller und kompletter Name − geboren 1972 in eine Musikerfamilie, zunächst von der Mutter unterrichtet, vom Vater mit Jazz konfrontiert, die Hammond der Gospelband schon im zarten Alter von 10 geschlagen. Bis heute ist er ein Verfechter von analogen Instrumenten. Uns sagte er, warum, und verriet auch, was man tun muss, um diese auch on the road einsetzen zu können.

Bobby Sparks begegnet mir wie die Sanftmut höchstpersönlich. Er hat etwas Andächtiges, Beruhigendes an sich und strahlt dennoch eine nicht von der Hand zuweisende Autorität aus. Ein wenig erinnert er an B.A. vom A-Team, nicht nur weil er ähnlich breit ist, sondern er wirkt mächtig, er weiß was er will und gehört definitiv zu den Guten. Sturmgewehre und Goldkettchen sucht man an ihm allerdings vergebens − nicht so eine Armada an Keyboards.

Bereits im zarten Alter von drei Jahren trat er zum ersten Mal an die Hammond, und noch als Junge spielte er die Orgel der örtlichen Kirche. Bis heute hat er bei über 100 Plattenaufnahmen mitgewirkt (darunter Hochkaräter wie Kirk Franklin, Tower of Power, Ray Charls, Fred Hammond oder Dianne Reeves), und erst dieses Jahr hat er sein erstes Solo- und Doppelalbum Schizophrenia herausgebracht, auf dem er sich als extrem vielschichtigen Musiker beweist, der nicht nur auf seine Instrumente achtet, sondern stehts das Gesamtwerk vor Augen hat.

Auch Bobby kommt natürlich nicht ganz um digitale Instrumente herum, aber wann immer es geht, greift er zu den meist analogen alten Schätzen − auch und gerade auf Tour. Welches hier seine persönlichen Vorlieben sind und wie er eine Tour mit ihnen bewerkstelligt, hat er uns im persönlichen Gespräch mit tiefer, rauchiger Stimme erzählt.

Schizophrenia

… ist das Solo-Doppel-Album von Bobby Sparks II. Er hat seine Wurzeln im Gospel, Jazz, Soul, Funk der etwa 60er-, 70er- und 80er-Jahre, und seine Musik klingt fast wie eine logische Fortsetzung dessen. Fast? Tja, wenn man es genau benennen soll, warum und wo jetzt genau z. B. die Gospel-Einflüsse in seiner Musik zu hören sind, steht man mit Erklärungen erstmal auf dem Schlauch. Irgendwie schizophren eben.

Dem Keyboarder, der hier übrigens vielmehr als Arrangeur agiert, war es offenbar das größere Anliegen, ein extrem vielseitiges Album auf den Weg zu bringen als seine Virtuosität oder seinen Fuhrpark an exklusiven Retro-Keys zu präsentieren. Sehr angenehm.

Ein gelungenes Solo-Album ohne Ego von Musiker für Musiker, getrimmt auf Harmonie. Rhythmik, Melodie und ungewöhnlichen Klangkombinationen gleichermaßen, nicht aber radiotauglich.