Performance im Duo

Binkbeats und Niels Broos mit „Little Nerves“

So kurz vor Silvester dürfen Performances gerne etwas ruhiger und entspannter sein. Gleich im Duo treten dabei Binkbeats und Niels Broos an.

Zusammen performen die beiden Musiker den Song „Little Nerves“. Subtil, dezent und trotzdem ausdrucksstark jammen die beiden multiinstrumentell. Neben den zahlreichen Instrumenten kommen kommen verschiedenste Effekte und Loops zum Einsatz.

Nach und nach entsteht so eine ganz eigene Klangdynamik, die sich in den rund sieben Minuten des Tracks immer weiter entwickelt. Aber hört und seht am besten selbst:

