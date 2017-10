Auf der Bühne mit 3SIDES und dem Song Mr Robot

Auch wenn es kaum etwas schöneres gibt, als im eigenen Homestudio an den Poties zu drehen, ist die sprichwörtliche Kirsche auf der Sahnetorte eine Performance der Kreationen als Livegig. Und wenn elektronische Musik dann noch zu einem richtig guten Bühnenerlebnis wird, kann es doch eigentlich nichts besseres geben!

An dieser Stelle präsentieren wir euch in unregelmäßigen Abständen ja Performances aus dem Studio – mal mit mehr mal mit weniger Gear und meistens analog. Doch hin und wieder stolpern wir auch über einen Livegig, bei dem die analogen Schaltkreise glühen – so auch bei der Band 3SIDES und ihrem Song “Mr Robot”.

Anzeige

Die drei Musiker spielen in der Besetzung “Drum Machine”, “Keyboards” und “E-Bass” und bilden somit ein musikalisch äußerst interessantes Trio. Der Gig wurde auf dem Mindfestival 2017 gespielt: