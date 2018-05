Angeklickt: Kling Klang Machine (iPhone/iPad)

Kaum eine Band dürfte für so viel Pioniergeist in der elektronischen Musik stehen wie Kraftwerk. Seien es ganze Stile prägende Songs, ungewöhnliche Live-Konzepte oder völlig neue Musiktechniken – immer wieder sorgte all das für großes Erstaunen. Jetzt gibt es die Kraftwerk-App Kling Klang Machine momentan gratis.

Sowohl der Startbildschirm als auch das gesamte Design der App machen sofort klar, wer hinter der App Kling Klang Machine steckt: Ralf Huetter von Kraftwerk. Die Elektronikpioniere haben definitiv ihre eigene visuelle Identität, die auch in jeder Pore der App steckt.

Auch rein inhaltlich geht es gewohnt experimentell weiter: mithilfe von Pfeiltasten tippt ihr euch durch unterschiedliche Soundtüfteleien, die von einer Weltuhr bis hin zur klassischen Quartett-Formation von Kraftwerk reichen. Das klingt von A bis Z analog und schwurbelt effektvoll vor sich hin. In einer Sequenzeransicht lassen sich zudem Drums und Melodien programmieren, bevor in der vierten und letzten Ansicht ein Mixer für alle Soundquellen zur Verfügung steht.

Die App steht dabei momentan gratis zur Verfügung und dürfte nicht nur für Kraftwerk-Fans einen Blick sein – auch Soundtüftler dürften auf ihre Kosten kommen. Die App gibt es dabei schon eine lange Zeit – was man ihr aber nicht unbedingt anmerkt.

App-Info (Stand: 28. April 2018)

KLING KLANG MACHINE | Von Kraftwerk (Ralf Huetter) | Für iPhone & iPad | Gratis | 109,4 MB | Version 1.0

