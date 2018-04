ABBA reloadet für 2 neue Songs

Das sich große Bands auflösen und später ihr Revival feiern kommt gar nicht so selten vor. Doch bei kaum einer Band dürfte die Überraschung so groß sein wie bei den Musikgiganten Abba.

Wie unter anderem Spiegel Online berichtet, sollen zwei neue Songs entstanden sein, die Hoffnung auf eine Reunion des Quartetts wecken. Im Rahmen der Besprechung einer Tour soll so die Lust auf neues musikalisches Schaffen neu entfacht worden sein, eins führte zum anderen und zwei neue Titel sind entstanden.

Ob “”I Still Have Faith In You” wie einer der beiden heißen soll ein ähnlicher Knaller wie Waterloo oder Dancing Queen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Fans auf der ganzen Welt dürften auf jeden Fall die Daumen drücken, ob da in der nächsten Zeit nicht noch mehr kommt.

Angebloch soll die Premiere der neuen Stücke bereits im Dezember stattfinden. Wir bleiben gespannt und halten euch auf dem Laufenden!

