7.5.2023 im Berliner Humboldt-Forum

50 Jahre HipHop

Es ist das Jahr der runden Geburtstage: King Kong wird 90, MIDI wird 40 und HipHop gibt es auch schon 50 Jahre. Die Geburtsstunde der HipHop-Kultur kann tatsächlich auf den Tag genau datiert werden: es war der 11. August 1973.

An diesem Tag gab der 18-jährige Clive Campbell, der später als DJ Kool Herc bekannt wurde, eine Party. Im Grunde nichts besonderes, doch eine Sache war neu. Er legte auf seinen Turntables zwei Mal die gleiche Platte auf und verlängerte den Drum-Part eines Songs, in dem er die Passage mehrfach wiederholte. Damit war einerseits die Grundlage des DJings geboren. Aber auf diese Breaks wurde auch besonders energisch abgetanzt, woher sich der spätere Begriff Breakdance ableitete. Und als dann in der Folge MCs anfingen ihre Texte auf diesen Breaks zu improvisieren, nahm der Musikstil Rap eine konkrete Form an.

An diese denkwürdige Party wird mit einer Anniversary-Webseite erinnert, die ab dem 11. August 2023 online geht und ein Jahr lang die Pioniere der HipHop-Community feiert. Den Trailer dazu hat der Rapper Ice T eingesprochen:

Bereits bei den diesjährigen Grammys wurde das Jubiläum gefeiert. Bei einem Medley-Auftritt versammelten sich HipHop-Stars mehrerer Epochen. Im Old School-Block gaben sich Grandmaster Flash & the Furious Five, Run DMC, LL Cool J, DJ Jazzy Jay, Salt ‘n’ Pepa, Rakim und Public Enemy das Mic in die Hand. Tipp: achtet mal bei 0:40 auf die Beatbox von Grandmaster Flash.

Auf der NAMM Show im April gab es ebenfalls Events zu diesem Anlass. In diesem Clip sieht man eine kurze Ansprache von Grandmaster Flash, wo er unter anderem von seinen ersten Versuchen mit selbst gefertigten Slipmates erzählt. Dann folgt ein DJ-Set im Old School-Stil.

Aber man muss nicht unbedingt in die Ferne zu schweifen, um mitfeiern zu können. Auch hierzulande wird das HipHop-Jubiläum zelebriert, wie zum Beispiel in Berlin. An diesem Sonntag, dem 7. Mai 2023, wird in der Ausstellung “Berlin Global” im Humboldt Forum den ganzen Tag über die HopHop-Kultur gelebt. Es gibt Performances und Workshops zu DJing, Breakdance und Graffiti mit Akteuren der Berliner Old School-Ära. Bei freiem Eintritt (es ist Museumssonntag) kann man sich den ganzen Tag lang von 11:00 bis 17:00 Uhr in den Ausdrucksformen dieser Kultur ausprobieren.

Unter diesen Links findet ihr Informationen zum Breakdance-Workshop, zum DJ-Workshop, zum Graffiti & Stencil-Workshop und zum Panel-Talk (14:00 Uhr).

Außerdem gibt es an diesem Tag in dem nahe gelegenen Museum Nikolaikirche drei Workshops zu Rap und Beatboxing.