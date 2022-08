Für die individuelle Unterhaltung

5 “andere” Entertainer-Keyboards

Die Gruppe der Arranger-/Entertainer-/Home-Keyboards ist in gewisser Weise konservativ. Eine unkomplizierte Klangerzeugung, gepaart mit standardisierten Sequenzabspielformaten (SMF) lassen wenig Spielraum für moderne Features oder progressive Kompositionswerkzeuge. Das ist auch völlig in Ordnung, denn die Zielstellung ist eine ganz andere. Hier geht es um Spaß am Musikmachen, sei es für sich allein zu Haus, auf privaten Partys oder kleinen Veranstaltungen. Und dennoch …



… werden auch für Gala-Programme, Top-40-Bands, Oldie-Partys und Festivitäten mitunter besondere Features am Keyboard benötigt. Bestimmte Genres wollen stilecht bedient werden, alte Songs möchten im modernen Gewand interpretiert werden oder man braucht den individuellen Touch, um seinem Programm das gewisse Etwas zu verleihen. Die folgenden fünf Keyboards gehen in diesem Sinn über das übliche Entertainer-Rüstzeug hinaus.

Casio CT-S1000V / CT-S500

Die Vorstellung des CT-S1000V war eine Überraschung, denn neben seiner 64-stimmigen Klangerzeugung bietet es einen Audio-Sampler und eine neu entwickelte Vocal-Engine. In diese können via App Texte eingegeben werden, die mit 22 unterschiedlichen Algorithmen über das Keyboard etwa als Vocoder-Stimmen, Lead-Voices a la Autotune oder synthetische Chöre gespielt werden können. Der Klang ist natürlich nicht realistisch, hat aber einen gewollt künstlichen Charakter, der sich für Stimmeffekte bis Solos im J-Pop-Stil sehr gut eignet. In der Variante CT-S500 gibt es das Keyboard auch ohne Vocal-Synthese.

Korg EK-50 L

Die Limitless-Version des Korg EK-50 wurde sowohl Hardware-seitig als auch im Inneren aufgebohrt. Das integrierte Bassreflex-Lautsprechersystem reicht sogar aus, um kleine Locations zu beschallen. So kann man sich den Transport einer separaten Klein-PA in vielen Fällen sparen. Das Klangangebot wurde um Sounds, Drumkits, Styles und Keyboard-Set für moderne Songs erweitert. Damit lassen sich aktuelle Hits, wie auch Dance-Versionen von Party-Klassikern umsetzen.

Yamaha PSR-EW310 / E373

Das EW310 sowie dessen 61-Tasten-Version E373 wirken auf den ersten Blick zunächst wie ein typisches PSR-Keyboard. Doch mit der integrierten „Super Articulation Lite”-Technologie können spieltypische Eigenschaften und Nebengeräusche bestimmter akustische Saiten- und Blasinstrumente erzeugt werden, was ein ausdrucksstärkeres Spiel ermöglicht, so dass zum Beispiel auch Stile wie Jazz, R&B oder gefühlvolle Balladen lebendiger gestaltet werden können. Daneben besitzt das Keyboard die integrierten “Keys to Success”-Lernhilfen und es kann im Duo-Modus zu zweit gespielt werden.

Roland E-A7

Ein Mal um die ganze Welt … Das E-A7 besitzt Sounds und Styles aus Asien, dem mittleren Osten, Europa und Südamerika, die von professionellen Musikern aus diesen Regionen erstellt wurden. Es lassen sich Latin-Styles ebenso wie arabische oder europäische Weisen in traditioneller oder moderner Art überzeugend spielen. Benötigt man besondere Klänge für bestimmte Songs, können zusätzlich auch WAV-Samples importiert werden. Mit seinen zwei Displays werden Backings und Sounds übersichtlich getrennt dargestellt. Zahlreiche Tasten und Regler sorgen für eine direkte und schnelle Bedienung.

Korg Pa700 Oriental

Korg hat seine PA-Keyboards intern “modular” konzipiert, damit sie an regionale Bedürfnisse angepasst werden können. Zusätzlich zum Soundangebot des Pa700 ist die Oriental-Version mit zusätzlichen Klängen und Styles für die Musik des Nahen Ostens ausgerüstet und besitzt viele traditionelle Instrumente und Percussion aus dieser Region. Außerdem gibt es ein extra Mini-Keyboard auf der Oberfläche, mit dem sich Viertelton-Skalen umsetzen lassen. Es ist nicht nur für Feiern und Feste mit traditioneller Musik ausgelegt, sondern wird mit seinen authentischen Sounds auch gern für türkischen bzw. arabischen Hip Hop, R&B und Pop eingesetzt.

