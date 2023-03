Das Fest der 88 Tasten

29. März ist Piano Day

Anzeige

Es gibt für so ziemlich alles einen Feiertag, warum also auch nicht einen Piano Day? Dieser wurde 2015 von dem in Berlin lebenden Pianisten und Komponisten Nils Frahm ins Leben gerufen, um Klavierspieler, Komponisten, Klavierbauer, -stimmer, Transporteure und nicht zuletzt die Zuhörer zu feiern.

Anzeige

Der Piano Day wird sinnigerweise am 88. Tag des Jahres begangen. Das Konzept des Feiertages baut darauf, das Klavierliebhaber ihre Events selbst organisieren. Auf der Piano Day-Website gibt es eine Übersicht mit Links zu den einzelnen lokalen Veranstaltungen, die am 29. März 2023 weltweit stattfinden.

Für die DACH-Region sind folgende Termine aufgeführt:

• Berlin: Federico Albanese – Zenner

• Berlin: Tara Nome Doyle, Meredi, Cédric Monnier – Silent Green

• Berlin: Dima Ustinov – Lobe Block

• Düsseldorf: Garreth Brooke & Ozan Tekin – The Pool

• Düsseldorf: Marie Awadis & Tom Blankenberg – The Pool

• Düsseldorf: Raffael Seyfried, Ben Winkler & Simeon Walker – The Pool

• Düsseldorf: Sofia Nystrand, Jakob Lindhagen, Sergio Díaz De Rojas & Tim Linghaus – The Pool

• Innsbruck: Maurice Cazzolli

• Zürich: An Moku & Yes It’s Ananias – Tastenwerk

Außerdem wird es wie im vergangenen Jahr wieder ein offizielles Companion Album geben. “Piano Day Vol. 2” beinhaltet 13 bislang unveröffentlichte Tracks von Künstlern wie Yann Tiersen, Kaitlyn Aurelia Smith, James Heather, Otto A. Totland und Liam Mour. Es wird über die bekannten Plattformen als Stream bzw. Download angeboten werden. Der erste Track von James Heather feat. Sinemis Borders ist bereits online und kann über diesen Link angehört werden.