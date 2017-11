10cc “Greatest Hits & More” Tour

10cc - Posed - Paul-Keith-Graham-Mick-Rick in NZ 2015 - credit Stewart Macpherson

Vor rund 45 Jahren hat sich die Band 10cc in Nordengland gegründet und ihre Welthits wie I’m Not In Love, Dreadlock Holidays oder The Things We Do For Love sind bis heute im Radio zu hören. Auch auf ihrer jetzigen Tour namens Greatest Hits & More werden diese Hits nicht fehlen. Insgesamt kann das Quintett auf ein Repertoire von elf Alben zurückgreifen und somit sind sie extrem flexibel in ihrer Stilistik. Häufig spielt die Band dabei parodierend auf Hits aus der Pop-Geschichte an und glänzt hier mit geistreicher, oft satirischer Text-Schärfe. Als Keyboarder ist seit 1999 Mike Stevens (2. links) mit im Boot.

Die Tourdaten sind:

Anzeige

01.03.18 Bochum, Christuskirche

02.03.18 Mannheim, Capitol

04.03.18 Hamburg, Markthalle

05.03.18 Berlin, Huxley’s Neue Welt

06.03.18 Oldenburg, Kulturetage

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Karten von € 32.– bis € 38.– (zzgl. Gebühren) bei www.adticket.de und an allen Vorverkaufsstellen.

www.10ccworld.com,

https://de-de.facebook.com/GrahamGouldman