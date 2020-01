Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Mit Look Mum No Computer

1 Raum, 1000 Synthesizer

Ein riesieges Gebäude. Endlose Gänge. Und an den Wänden: Synthesizer, soweit das Auge reicht. Was klingt, wie der Traum eines jeden Synthesisten gibt es so tatsächlich. Und es war sogar ein großer Synthesist dort.

Wenn Look Mum No Computer seine Finger im Spiel hat, bedeutet das meist: Jede Menge DIY-Synths, ungewöhnliche Live- und Performance-Konzepte und Gear, Gear, Gear. Kaum ein Musiker ist so aktiv auf Youtube und zeigt ein Projekt nach dem anderen, an dem er gerade arbeitet.

Anzeige

Hin und wieder gibt uns Look Mum No Computer auch einen kleinen Einblick in seinen Alltag – diesmal befand er sich im sogenannten „Living Archive“ im SMEM. Das Kürzel steht für swiss museum for electronic music instruments und wurde auf Basis einer Synthie-Sammlung von Klemens Niklaus Trenkle über Jahre hinweg in der Schweiz aufgebaut.

Eine ausführliche Tour im Living Archive seht ihr im folgenden Video: