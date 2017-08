Zubehör für Live-Keyboarder

Es gibt wohl nichts Schlimmeres als Tasteninstrumente auf einem schnöden X-Stativ. Nicht nur, dass es beim Spielen irgendwie immer schaukelt − nein: Es sieht auch noch einfach komplett beknackt aus. Da gibt’s bessere Lösungen!

Okay, Hand aufs Herz − X-Stative können super praktisch sein − im Studio schnell mal einen Synthi aufbauen, bei der Chorprobe mit dem Stagepiano oder zum »Aufbocken« der hinteren Reihe einer Synthi-Burg − alle das wäre undenkbar ohne sie. Man sollte die Dinger heilig sprechen, denn es grenzt an ein Wunder, wie lange so ein X-Stativ sich als Provisorium halten kann. Geht einfach nicht kaputt. Wo wollen wir solch ein Gestänge nicht benutzen?

Richtig, bei einem Gig! Erstmal darf das Setup − auch wenn es nur aus einem Stagepiano besteht − gerne optisch gut ausschauen. Und stabil soll es sein, sodass man gerne beherzt in die Tasten hauen kann.

Fündig geworden sind wir beim Experten für Live-Zubehör König & Meyer. Die bodenständige Bezeichnung »Keyboardtisch Omega« drückt es schon aus: Dieses Stativ steht absolut sicher. Außerdem bietet der Hersteller eine Menge cleveres Zubehör, so etwa eine Halterung für einen Laptop. Diese lässt sich seitlich befestigen oder aber auch so, dass man tatsächlich auch noch ein kleines Top-Keyboard über dem Stagepiano abstellen kann − eine echte Hilfe bei Pianos wie dem Korg SV-1, denn wegen der Rundung des Gehäuses lässt sich hier gar nichts abstellen.

Auch beim gezeigten Dexibell Vivo S3 wird das schwierig, da man schließlich das Bedienpanel nicht zustellen will. Die Laptop-Halterung hält sicherlich keinen Minimoog aus, aber kleine Synthis sind kein Problem.

