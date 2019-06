Flexibel anpassbare Orchester-Streicher

Zilhouette Strings für Steinberg HALion

Zilhouette Strings ist eine Sound-Sammlung von Orchester-Streichern, die man flexibel eigenen Wünschen anpassen kann. Wähle die Anzahl der Musiker, mische verschiedene Instrumentengruppen, wähle die Sitzordnung und platziere dein Streicher-Ensemble in einem Raum. Erforderlich ist mindestens HALion 6.2, HALion Sonic 3.2 oder HALion Sonic SE 3.2.

Die Library (bestehend aus sieben Geigen, zwei Bratschen, sieben Celli und zwei Bässen, mit jeweils drei verschiedenen Artikulationen) wurde in verschiedenen Sessions in den Studioräumen von Cinematique Instruments in Köln aufgenommen – in einer nahen, intimen Entfernung zum Instrument und sowohl in einem Solo- als auch in einem Trio-Setting. Dabei kamen Kondensatormikrofone wie das Neumann U-87 und TLM 103, Schoeps MK4 sowie dynamische Mikros wie Sennheiser MD421 und AKG D112 zum Einsatz. Zilhouette Sie enthält ca. 2 GB unkomprimierte Daten (ca. 4.400 Samples) steht für Mac und Windows zur Verfügung und und kostet 130,99 €.

Steinberg

