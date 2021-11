Keyboards Digital 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Yamaha YC88 – Stagekeyboard der Premiumklasse im Test

Die essenziellen Must-Haves des gemeinen Bühnenkeyboarders dürften sich in der Regel in variablerer Gewichtung aus der klanglichen Dreifaltigkeit Klavier, E-Piano und Orgel zusammensetzen – angereichert um Synthesizer- und Akustik-Sounds in haushaltsüblichen Mengen. Ausgestattet mit pragmatischen Controller- und Anpassungsmöglichkeiten erhält man schließlich ein Instrument, das den Begriff Stagekeyboard mit dem füllt, was man heutzutage darunter versteht.

Je mehr Anforderungen man gerecht werden möchte, desto höher sollte man auch den qualitativen Anspruch an die Umsetzung ansetzen. Yamahas YC-Serie möchte in dieser Hinsicht eine kompromisslose Lösung vorstellen, die keine Wünsche offen lässt. Ist das gelungen? Die jüngsten Modelle YC73 und YC88 erweitern den Anwendungsbereich des Orgel-affinen Wegbereiters YC61 auf jeden Fall noch mal deutlich um den bisherigen Kompetenzbereich der CP-Reihe. Grundlegendes. Technisch gesehen sind die drei solide konstruierten Geschwistermodelle YC61, YC73 und YC88 erst einmal vollkommen identisch. Was sie im Wesentlichen unterscheidet, sind Tastenanzahl sowie mittlerweile drei Tastatur-Varianten. Während die 61er-Version mit einer ausgezeichneten Waterfall-Tastatur glänzt, erweitern YC73 und YC88 das Portfolio um die Klaviaturen der pianesquen Geschwistermodelle CP73 und CP88. Von Letzterem erbt unser Proband die gewichtige und luxuriös zu spielende Holz-Komposit-Klaviatur des Typs NW-GH3 (Natural Wood Graded Hammer). Als klangliches Grundgerüst stehen mit Yamahas VCM(Virtual Circuit Modeling)-Engine, der bekannten AWM2-Engine und einer FM-Klangerzeugung gleich drei ausgesprochen potente Technologien bereit.

