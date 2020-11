Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Yamaha präsentiert neues Anfänger-Keyboard EZ-300

Mit der Einführung des neuen Keyboards EZ-300 hat Yamaha das Sortiment an Anfänger-Keyboards um ein weiteres Modell ergänzt. Das EZ-300 ist ein tragbares Keyboard mit 61 Tasten und Funktionen, die auf Erstspieler abgestimmt sind und stundenlangen Spaß am Lernen und Üben versprechen.

Besonders für die jüngeren Musiker hält das EZ-300 ein besonderes Highlight parat – mit den beleuchteten Tasten (Lightning Keys) wird der Spieler durch eine Vielzahl an modernen und klassischen Musikstücken geführt und kann so die Freude am Musikmachen hautnah erleben – selbst, wenn noch keine Noten gelesen werden können. Eine weitere Besonderheit: Musiker können mit dem EZ-300 das Spielen mit der linken oder rechten Hand separat üben und Songs zum Üben in Sequenzen aufteilen.

Das EZ-300 kommt mit 202 integrierten Songs für die ganze Familie daher. Von bekannten Kinderliedern, bis hin zu Pop- und Klassikstücken wird dem Spieler eine ganze Bandbreite an Musikstücken geboten, zu denen begleitend gespielt oder einfach nur gelauscht werden kann. Zusätzliche Lieblingslieder können durch einfaches Anschließen des EZ-300 an den Computer hinzugefügt werden. Mit insgesamt 622 authentischen Instrumentenklängen, einschließlich Flügel-, Streicher- und Bassklängen, erhalten Erstspieler die Freiheit einer großen Bandbreite an musikalischem Ausdruck und Kompositionen. Mit der anschlagdynamischen Tastatur können Spieler die Lautstärke auch dadurch steuern, wie intensiv sie die Tasten anspielen.

Die neuen EZ-300 Keyboards sind voraussichtlich ab Januar 2021 bei Yamaha Händlern erhältlich.