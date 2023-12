Kreative Loops mit Happy Accidents

XLN Audio veröffentlicht Life

Die schwedische Softwareschmiede XLN Audio kennen viele durch Addictive Drums oder den viel gelobten Drumcomputer XO mit intelligenter Sample-Verwaltung. Jetzt ist mit Life ein weiteres Tool auf den Markt gekommen, das sich dem Thema Drumloops auf eine neue Weise nähert.

Life erstellt kreative Loops aus beliebigen Samples, die vorher analysiert, zerschnitten und aufbereitet werden. Als Quelle dienen dabei aber nicht unbedingt nur „gewöhnliche“ One-Shots (wie z. B. bei XO) oder fertigte Audio-Loops, sondern im Prinzip alles, was einem einfällt. Das können Ausschnitte aus Stems sein, egal ob Instrument oder Stimme, Geräusche oder auch Fieldrecordings. Der Clou der Software ist, dass es genau für diese spontanen Aufnahmen eine App für Handy gibt. Die ist immer dabei und man kann alles sofort aufnehmen, was einem vors Mikro kommt. Diese Recordings lädt das Tool dann in die zum Plug-in gehörende Cloud und in Sekunden erscheint das Audio dann in der Software bzw. in Plug-in in der DAW – alles ist immer sofort gesynct. Das ist selbst im Studio eine sehr schnelle und unkomplizierte Art, Slices für frische Loops ins Projekt zu bekommen. Alternativ können aber auch beliebige Audiofiles oder sogar Videofiles (auch direkt auf dem Handy) in das Plug-in geworfen werden.

Diese werden dann in der Software automatisch aufbereitetet und stehen als Slices bereit. Diese werden – natürlich heutzutage mit der obligatorischen Prise KI – in ein Loop verwandelt. Dieses kann per Zufallsfunktion in unzählige Varianten verändert werden, die Besten speichert man sich als Favorit ab. Jede Kreation kann weiter mit diversen Reglern in Echtzeit verwandelt und den Wünschen angepasst werden. Dabei wird das Loops im Pattern oder im Sound von fein bis intensiv stufenlos verändert, die „Dichte“ angepasst, die Symmetrie variiert oder es werden Synkopen eingebaut.

Die einzelnen Slices können im Edit-Bereich manuell getauscht, verschoben und weiter angepasst werden.

Es gibt insgesamt vier parallele Pattern-Slot und zusätzlich eine optionale Kick-Spur, die mit einer von 10 eingebauten Sounds bestückt werden kann. Alle Spuren lasssen sich auch auf separate Outs in die DAW routen. Es lassen sich aber auch die Stem einzeln oder gemeinsam als Audio exportieren, als MIDI in die DAW ziehen oder als One-Shots in XO überführen.

Eingebaute Effekte (Hall, Delay und im Master z. B. Degrade, Resonance oder Fuzzy) können auf Wunsch den Sound des Loops abrunden.

Life ist schnell und intuitiv bedienbar und macht richtig viel Spaß. Es ist erstaunlich aus was für Audiomaterial sich in Sekunden sehr brauchbare Loops erzeugen lassen, die so garantiert noch niemand verwendet hat.

Life kostet regulär 149 €, zum Launch bekommt man es für 109 €. Der Preis scheint im ersten Moment relativ hoch zu sein, allerdings ist neben dem Programm auch die Handy-App und der lebenslange Cloudspeicher inbegriffen. Ob es irgendwelche Limits dabei gibt, schreibt der Hersteller aber nicht. Auch hat XLN Audio Zugriff auf die Aufnahmen, die für das Trainieren der KI verwendet werden. Das sollte eigentlich optional sein. Vom musikalischen Standpunkt und von Spaßfaktor ist Life aber eine absolute Empfehlung.

