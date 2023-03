Dual-Filter-Modul mit vielen Features

Weston Precision Audio präsentiert das SF1 Filter

Weston Precision Audio aus Portland ist mit einem neuen Stereo-Filter-Modul am Start.

Der SF1 von Weston Precision Audio ist ein Dual-Filter, das sich nicht nur seriellel oder parallelle verschalten lässt, sondern noch mehr Möglichkeiten bietet. Beide Filter sind mit Cutoff, Resonanz, einem Eingangs-Gain und ein Abschächer für die CV-Kontrolle über den Filter-Cutoff ausgestattet. Zur Verbindung der beiden Filter gibt es einen Taster; wenn er aktiv ist, verhält sich das rechte Filter genauso wie das linke (gut für Standard-Stereo-Einstellungen). Die mittlere Sektion dient der Steuerung des Panoramas da und hat einen CV-Eingang. Die spannendste Funktion ist aber ganz unten am Frontpanel zu finden: Die verschiedenen Filterverhalten. Es gibt für den rechten und linken Kanal jeweils zwei Ausgänge. L1 und R1 geben die recht gängigen Tiefpass, Bandpass und Hochpass mit variabler Slope von 12 oder 24dB aus. An den alternativen Ausgängen L2 und R2 stehen jedoch die etwas unkonventionellen (besonders in einem Dual/Stereo-Setup) Notch, All-Pass und Phaser zur verfügung. Das Filter lässt sich bis zur Eigenschwingung bringen.

Die Features des SF1:

9 mögliche Ausgangsreaktionen für jeden Filter/Kanal (HP, LP und BP sowohl 12dB/Okt. als auch 24dB/Okt. über L1/R1 Out & Notch, All-Pass und Phaser über L2/R2 Out)

Attenuator mit Mittenraste für Frequenz-CV-Eingänge

Audio-Ins erzeugen Übersteuerungen, wenn sie über die Mitte hinaus gedreht werden

Selbstoszillationsfähigkeit für die Verwendung als Oszillator(en)

Spannungsgesteuerte Panning-Ausgangsstufe, die in Audiofrequenzen moduliert werden kann

Der SF1 kostet 450,- €.

