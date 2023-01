Fatar-Tastatur mit polyfonem Aftertouch, riesiger Flash-Speicher, mehr Polyfonie, neues Display und mehr...

Waldorf Quantum MK2 mit neuen Features

Waldorf hat seinen Top-Synth Quantum sowohl Hardware- als auch Software-seitig stark verbessert.

Der Quantum MK2 verfügt über eine neue FATAR TP/8SK-Tastatur mit 61 halbgewichteten Tasten und polyphonem Aftertouch. Außerdem wurde u.a. die Polyfonie, der interne Flash-Speicher und die Synthesefunktionen erweitert.

Hier die neuen Features des des Waldorf Quantum Mk2:

– Der Quantum MK2 ist mit einem polyphonen Aftertouch-Tastenbett Fatar TP8/SK mit 61 Tasten ausgestattet. Der polyphone Aftertouch lässt sich sowohl global als auch für einzelne Tasten in mehreren Dimensionen anpassen. Der Quantum MK2 kann auch von jedem MPE-fähigen Controller gesteuert werden, indem er direkt an den USB-Host-Port des Quantum angeschlossen wird.

– 16-stimmige Polyphonie, digitale und analoge Filter – Basierend auf einer 8-stimmigen analogen Dual-Filter-Architektur wurde die Polyfonie des Quantum auf 16 Stimmen erweitert (in Kombination von digitalen Dual-Multi-Mode-Filtern und den 8 analogen Filtern)

– Eine weiterere Optimierung ist der von wenigen GB auf 59 GB vergrößerte interne Sampling-Speicher.

– Die aktualisierte Halterung des hochauflösenden Touch-Displays bietet einen größeren Betrachtungswinkel und intuitivere Möglichkeiten zur Steuerung der erweiterten Funktionen der Quantum-Synthese-Engine.

– Neue Sounds und Samples – Sounddesigner aus der ganzen Welt haben zu der riesigen Bibliothek von Werkspresets und Samples beigetragen. Zu den Sounddesignern gehören Richard Devine, Howard Scarr, Reinhold Heil, BT, Matt Johnson, Joerg Huettner, Kevin Schroeder, Sascha Dikiciyan, Kurt Ader, Mike Huckaby, Thorsten Quaeschning und andere.

– Waldorf hat die Quantum-Firmware aktualisiert und verbessert, neue Synthese-Funktionen hinzugefügt und viele Feature-Wünsche von Musikern berücksichtigt.

Der Waldorf Quantum kostet 4819,- €.

Website