Günstiges Harmonisier-Tool für Vocals

Voices: neues Vocal-PLug-in von BLEASS

BLEASS Voices ist ein flexibles Effekt-Plugin für Windows und Apple, das sich dem Pitchen, Transformieren, Verdoppeln und Harmonisieren von Gesang und anderen monophonen Quellen widmet.

BLEASS bietet 12 Pitch Shifted Voices, von denen jede eine detaillierte Kontrolle über Tonhöhe, Formant, Klang, Breite und Platzierung bietet. Vier der harmonisierten Stimmen von BLEASS Voices können unabhängig voneinander bis zu einer Oktave nach oben oder unten transponiert werden oder auf eine gewählte Tonhöhe abgeflacht werden. Die übrigen acht Stimmen werden über MIDI getriggert, wobei das Eingangssignal an die eingehenden MIDI-Noten angepasst wird. In Verbindung mit der tiefgreifenden MPE-Implementierung von BLEASS Voices lassen sich so ausdrucksstarke und nuancierte Gesangsakkorde und Vokalsoli mit realistischen Glides, Trillern und Verzierungen spielen. Neben der umfangreichen MPE-Unterstützung enthält BLEASS Voices auch Synthesizer-ähnliche Modulatoren, die Ihren Gesangsdarbietungen neue Dimensionen der Bewegung und Variation hinzufügen. Mit zwei LFOs, einem Envelope Follower und einem Pattern Sequencer wird BLEASS Voices zum mächtigen Kreativtool. Alle Stimmen haben Zugriff auf den intelligenten Tonhöhenkorrektur-Algorithmus des Plug-ins, der die Stimmen in eine ausgewählte Tonart und Skala zwingt. Darüber hinaus verfügt jede Stimme nicht nur über einen Master-Ausgang, sondern auch über einen eigenen, unabhängigen Ausgangsbus. BLEASS Voices bietet auch einen Echtzeit-Modus für Live-Auftritte, der eine extrem niedrige Latenz garantiert.

Die Features von Voices:

12 Stimmen: 12 Stimmen, jede mit eigener Tonhöhe / Formant / Klangfarbe / Breite / Platzierung

Transposition einstellen oder MIDI verwenden: Vier Stimmen werden unabhängig voneinander transponiert – 8 Stimmen werden durch eingehende MIDI-Daten ausgelöst

MPE-Unterstützung: Vollständige MPE-Unterstützung, so dass Sie mit Ihrem MPE-Controller (oder sogar mit dem neuen iPadOS-Keyboard-Layout für Logic for iPad) jede Stimme über das Linnstrument, das neue Ableton Push, Joué usw. steuern können (kein Controller zur Hand? Das funktioniert auch mit MPE-Spuren in einer DAW wie Ableton Live)

Modulation: Die gesamte Modulationssektion, die wir von BLEASS gewohnt sind – zwei LFOs, Hüllkurvenfolger, Pattern Sequencer

Tonhöhenkorrektur

BLEASS kostet 69,- € (Einführungspreis 49,- €)

