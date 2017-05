Update MASCHINE 2.6.5

Das neue Maschine-Update 2.6.5 ist kostenlos und bringt einige schöne Neuerungen.

Mit Ideas View, einem neuen Layout, lassen sich Scenes entwickeln indem man Pattern unabhängig von der Timeline spielerisch kombiniert und neue Ideen ausprobiert. Außerdem gibt es jetzt eine optimierte Plug-In-Integration zum Triggern der Scenes in derDAW. Neue Groups lönnen jetzt on the fly geladen werden, ohne Audio- und MIDI-Routings zu verändern. Da die Sounds auf eigenen, vorkonfigurierten Kanälen abgespielt werden, können die User Soundkombinationen für Patterns vorhören und verschiedene Versionen aufnehmen, ohne dabei die Einstellungen zu verlieren.

