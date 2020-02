Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Budget-Highlights

Unsere top 5 Low-Budget-Highlights 2019

Letzten Monat haben wir euch unsere Highlights aus 2019 vorgestellt, die allesamt im gehobenen Preissegment lagen. Diesen Monat wird’s günstiger, was nicht weniger Spaß bedeutet!

Korg Volca Modular

(Bild: Dieter Stork)

Korg hat die Zeichen der Zeit erkannt und statt des X-ten subtraktiven Standard-Minisynthesizers etwas richtig Aufregendes an den Start gebracht. Mit der Reminiszenz an Donald Buchla und seine weniger verbreiteten technischen Ideen, beschert uns der Volca Modular einen preiswerten Einstieg in die Welt der Westcoast-Sounds.

IK Multimedia Hybrid Drummachine

An Druck und Eleganz im Mitten- bis Höhenbereich fehlt hier gar nichts. Ganz klar sind hier die sechs analogen Stimmen im Ensemble auffällig dick, rund und fett − und das ist in diesem Konzept sicher die Grundlage. Doch auch die PCM-Samples wirken nicht konzeptionell angeklebt, sondern fassen sich sehr schön in eine ganz eigene Sound-CI dieses kleinen Wundermaschinchen ein.

Casio Priva PX-S3000

Da legt Casio die Latte im Bereich unter 900 Euro ein gehöriges Stück höher. Besonders das PX-S3000 ist in puncto Ausstattungsvielfalt (inkl. Begleitautomatik und Rhythmen), Editiermöglichkeiten, diversen Anschlüssen sowie den Registrations-Speichern außerordentlich flexibel.

Pico System III

(Bild: Dieter Stork)

Wer Spaß an Experimenten hat, kommt mit dem Pico System III voll auf seine Kosten. Erica Synths sind ihrem Anspruch, kreatives Patchen zu fördern, voll gerecht geworden. Das liebevoll und informative gestaltete Manual mit den Patch-Sheets hilft auch dem Einsteiger in die modularen Welten, das nötige Verständnis zu entwickeln, ohne gleich mit einem Kabelwald kämpfen zu müssen.

Behringer Poly D

Vom Saulus zum Paulus – Behringer hat ihre Qualität und damit ihr Image ziemlich aufpoliert. War man vor 2, 3 Jahren noch sehr skeptisch gegenüber der neuen Qualität des Günstig-Herstellers, muss man inzwischen eingestehen, dass diese meist in der gleichen Liga spielen wie die Mitbewerber. Und spätestens seit dem Model D weiß auch der Sound zu überzeugen. Der Poly D ist da so etwas wie die plötzliche und unerwartete Krönung. Chapeau!

