Universal Audio UAD Update 9.3

Das gerade herausgekommene Update 9.3 der UAD-Platform von Universal Audio enthält u.a. das legendäre SDD-3000-Delay von Korg.

Neben dem 199,- teuren Korg-Delay, das u.a. für den Gitarrensound von U2 eingesetzt wurde und in Zusammenarbeit mit Korg akribisch nachmodelliert wurde, ist mit dem Dytronics Cyclosonic Panner ein weiteres interessantes Highlight an Bord. Er kostet 149,- und ist in der Lage dreidimensionale Panning-Effekte zu generieren. Verbessert und mit neuen Hallprogrammen ausgestattet wurde zudem das Reverb-Plug-in AMX RMX 16 (349,-). Ansonsten gibt noch den leistungsfähigen Sonnox Oxford Dynamic EQ (249,-) und die Verstärker-Emulation ENGL Savage 120 Amplifier (99,-).