Neue Modulationsquellen, NKS-Support,

U-He Hive 2.0 Update mit vielen neuen Features

U-He hat dem Hive ein Major-Update verpasst, dass den klangstarken Software-Synth mit vielen neuen Fähigkeiten ausstattet. Urs Heckmann und seine Mannschaft haben Hive komplett überarbeitet.

Anzeige

Version 2.0 wartet mit einer verbesserten Bedienoberfläche auf, es gibt jetzt NKS-Support und bei den Modulations-Möglichkeiten hat sich sehr viel getan. So gibt es in der Modular-Abteilung jetzt einen Shape-Sequenzer und Buchla-inspirierte Funktion-Generator-Module die als Slew Limiter, Envelope-Generatoren, LFOs, Lag-Generator Gates etc. agieren können. Sound-Tüftler kommen hier voll auf ihre Kosten. Mehr als 2000 Presets sind zum sofortigen Loslegen an Bord.

Die Features von Hive:

Low CPU usage, 3 different synth engines

usage, different synth engines 2 oscillators with wavetable option, 16 x unison and tunable sub-oscillators

oscillators with wavetable option, x unison and tunable sub-oscillators Drag & drop modulation assignment

12 x 2 modulation matrix slots with modifiers for curvature, rectification, quantization, sample & hold, slew rate

x modulation matrix slots with modifiers for curvature, rectification, quantization, sample & hold, slew rate 4 user-definable XY control pads

user-definable XY control pads Arpeggiator, step sequencer with realtime recording

Unique 8 -step shape sequencer with 4 independent outputs

-step shape sequencer with 4 independent outputs 2 function generators can serve as extra envelopes, gate generators, LFO s, slew limiters

function generators can serve as extra envelopes, gate generators, s, slew limiters 7 rearrangeable effects: distortion, chorus, delay, phaser, EQ, reverb, compressor

rearrangeable effects: distortion, chorus, delay, phaser, EQ, reverb, compressor Panel presets for each oscillator, filter, matrix slot, etc., with copy, load and save options

Solo buttons allow auditioning individual oscillator or filter signals

Scope to view the audio output or any modulation signal, with freeze option and zoom controls

Microtuning support (.tun files)

2000 + NKS-ready factory presets by some of our favourite sound designers, many more available online

+ NKS-ready factory presets by some of our favourite sound designers, many more available online Resizable UI from 70 % to 200 %

Hive kostet 149,- Euro, der Upgrade-Preis für die Vorbesitzer beträgt nur faire 20,- Euro. Der Software-Synth steht für Mac, Windows und Linux zur Verfügung. U-He

