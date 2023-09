So geht 4-to-the-Floor heute

Top 5 – TR-909 Reinkarnationen

Happy #909day alle miteinander! Es ist nicht nur der nummerische Namenstag, sondern auch der 40. Geburtstag der Dance-Ikone. Die Roland TR-909 erfreut sich ungebrochener Beliebtheit und daran wird sich in absehbarer Zeit wohl auch nichts ändern. Die markanten Drums der Maschine haben House, Techno, Minimal und andere EDM-Stile entscheidend geprägt und sind ebenso aus Pop-Musik, Crossover-Stilen und Party-Hits kaum mehr wegzudenken.

Dennoch ist die TR-909 ein Kind ihrer Zeit und kann einige Anforderungen an moderne Musikproduktionen nicht erfüllen. Und die Beschaffung von Ersatzteilen ist inzwischen nicht mehr ganz einfach. Insbesondere bei Geräten, die im Live-Einsatz waren, macht sich das Alter nach und nach bemerkbar. Gücklicherweise gibt es Alternativen, von denen wir euch 5 Stück hier kurz vorstellen.

Roland TR-8S / Cloud TR-909

Nach langem Zögern hat Roland sich seiner historischen Verantwortung gestellt und eine moderne Variante der TR-Maschinen entwickelt. Auch wenn die TR-8S die “falsche” Nummer trägt, hat sie die Sounds aller TR-Modelle, inkl. der 909, intus. Anstelle von analogen Schaltungen gibt es hier die ACB-Technologie, die die Drums moduliert. Dazu kommen unzählige Drum-Samples, Sample-Import, Effekte, Motion Recording, Mehrkanal-Audio via USB, AIRA-Link und mehr. In der Roland Cloud sind die TR-909 sowie die anderen TR-Maschinen als separate Plug-ins verfügbar.

Unter diesen Links findet ihr die Roland TR-8S und das Plug-in TR-909 bei Thomann.

Jomox Alpha Base

Es begann mit der Xbase 09, einem kompakten 909-Abkömmling, der über mehrere Stationen hinweg zur mächtigen Alpha Base wurde. Die analogen Schaltungen, die anfangs auf der TR-909 basierten, wurden vom Entwickler Jürgen Michaelis stetig verbessert und erweitert. Somit bekam die Maschine den Druck des Vorbildes gepaart mit einem eigenen Charakter und einzigartigen Funktionen. Die zusätzlichen internen Samples werden mit analogen Filtern bearbeitet und es können auch eigene Samples aufgenommen werden. Außerdem ist ein polyphoner FM-Synthesizer integriert, mit dem Percussion, aber auch Bässe und Chords gespielt werden können.

Unter diesem Link findet ihr die Jomox Alpha Base bei Thomann.

Tiptop Audio 909-Module

Besitzer von Eurorack-Systemen können sich die 909-Drums als Module ins Setup holen. Der Vorteil ist die individuelle Konfiguration: keine Toms? 2x Snare? 808 Clap? Kein Problem. Natürlich müssen hier alle Audio- und Trigger-Verbindungen einzeln gepatcht werden. Die Module von Tiptop Audio bewegen sich dicht am Original, haben jedoch vereinzelt Erweiterungen, wie Overload bei der Kick oder CV-steuerbares Tuning bei Snare und Toms. Neben dem Gate-In gibt es jeweils einen Trigger-Eingang für die Accent-Funktion. Als Sequenzer bietet sich Tiptop Audios Circadian Rhythm an, aber andere Module sind ebenso möglich.

Unter diesen Links findet ihr die Tiptop Audio-Module BD909 | SN909 | RS909 | CP909 | HATS909 | CYMBL909 bei Thomann.

D16 Group Drumazon

Die TR-909 gibt es natürlich auch als Plug-in, damit man die Sounds direkt in der DAW hat. Trotzdem verzichten Software-Emulationen nicht auf den internen Sequenzer, um authentische Grooves, inklusive dem für House-Beats essentiellen Shuffle und der Flam-Funktion, im Sinne des Vorbildes zu erzeugen. Bei Drumazon wurde die Soundeditierung leicht erweitert und alle Parameter sind CC-steuerbar. Passend zum #909day releast der Hersteller die Version 2 des Plug-ins mit zwei Effekt-Bussen à 5 Slots, zusätzlichen Trigger-Outs und einem Grid-Editor für Beats.

Unter diesem Link für ihr das Plug-in D16 Group Drumazon bei Thomann.

Behringer RD-9

Einen 909-Clone gibt es auch für das kleine Budget. Während sich die Sounds der RD-9 am Original orientieren, wurde der Sequenzer erweitert. Es lassen sich Poly-Meter einrichten und mit Track-Mute/Solo und Step Repeat sind Performance-taugliche Features vorhanden. Der Main-Out kann mit einem Wave Designer (Transientenbearbeitung) und einem analogen Filter bearbeitet werden. Das preiswerte Gerät bietet sich auch als Live-Ersatz an, wenn man sein heißgeliebtes Original nicht mit auf Tour nehmen will.

Unter diesem Link für ihr die Behringer RD-9 bei Thomann.