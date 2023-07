Rundumschlag für Instrumente und Effekte

Top 5 Plug-in-Bundles

Zwar bietet jede DAW eine Grundausstattung an Synthesizer-, Sampler- und Effekt-Plug-ins, doch wenn man anspruchsvollere Arrangements und Produktionen fahren will, stößt man damit schnell an Grenzen.

Die eine Möglichkeit ist, dass man sich dann gezielt einzelne Plug-ins zusammensucht und -kauft, die man für die Studioarbeit benötigt. Die andere Möglichkeit sind Plug-in-Bundles, mit denen man einen ordentlichen Schwung an Instrumenten und Effekten auf einen Schlag erhält. Auch wenn man im Endeffekt nur einen Teil davon benutzt, rechtfertigt der Preisvorteil eines Bundles gegenüber den Einzelprodukten den Kauf in den allermeisten Fällen. Angesichts des Umgangs der Bundles sind jedoch ausreichend Download- und Speicherkapazität sowie eine leistungsfähige CPU sehr zu empfehlen.

Native Instruments Komplete 14 Standard

NI Komplete 14 gibt es in drei Versionen: Select für Einsteiger, den großen Rundumschlag Ultimate und Standard mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis. Insgesamt sind es 87 Instrumente und Effekte sowie 38 Expansions. Kernstück ist die Vollversion von Kontakt 7 mit Instrumenten aller Art. 15 zusätzliche Synthesizer und neun Drum/Percussion-Tools erweiten das Spektrum. Zu den Effekte gehören GuitarRig 6 Pro und Ozone 10. Mit dem Plug-in Komplete Kontrol lässt sich die riesige Library zentral verwalten.

Steinberg Absolute 6

Steinbergs Bundle stützt sich auf den Sampler HALion 7, der auch Wavetable, additive und granulare Synthese beherrscht. Weiterhin gehören mit Padshop, Retrologue u.a. weitere Synthesizer zum Paket. Für Instrumente gibt es Plug-ins mit Gitarren, Bläsern, Orgel, Chor, Drums und Percussion (darunter Groove Agent) sowie extra Titel für Filmmusik. Speziell für orchestrale Anwendungen bietet Steinberg das HALion-basierte Library Iconica separat an.

IK Multimedia Total Studio 4 MAX

Auch bei Total Studio, das in dieser Version aus 170 einzelnen Produkten besteht, ist ein Sampler der Mittelpunkt. SampleTank 4 deckt allein mit seinen 34 Expansions ein großes Spektrum ab. Dazu kommen Instrumente wie Syntronik 2 mit 34 Synthesizern, Miroslav Philharmonik 2, SampleTron 2, sowie Orgel, Bass und Drums. Für Gitarrenbearbeitung, Mixing und Effekte sind AmpliTube 5 und ToneX, T-Racks 5, MixBox u.a. jeweils mit allen Expansions dabei.

Arturia V Collection 9

Bei den 33 Instrumenten der V Collection handelt es sich fast ausschließlich um Emulationen von Vintage-Synthesizern. Analoge und digitale Klassiker von Sequential, Roland, Moog Korg, Ensoniq etc. sowie die legendären Sampler Fairlight, Emulator und Synclavier (ein allgemeiner Sampler fehlt hier). Dazu kommen E-Pianos, Mellotron, Orgeln und Piano. Modern sind hier nur die Instrumente Augmented Strings und Voices. Effekte gibt es bei Arturia als das separate FX Collection 4.

Rob Papen eXplorer 8

Das eXplorer-Bundle besteht aus 30 Synthesizern, Drum-Maschinen und Effekten. Es handelt sich um Eigenentwicklungen von Rob Papen, Emulationen gibt es hier nicht. Die Synthesizer haben unterschiedliche Syntheseformen und sind, ebenso wie die Effekte, klar auf die Produktion von Dance, EBM und HipHop ausgerichtet. Es gibt jeweils eine große Auswahl an praxiserprobten Presets und die meisten Instrumente sind mit Arpeggiator und/oder Sequenzer ausgestattet.

