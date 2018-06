Tiptop Audio Z-DSP Signalprozessor

Tiptop Audio zeigt eine neue Version ihres spannungesteuerten Signalprozessor Z-DSP für das Eurorack.

Z-DSP ist ein Open Source DSP fürs Modularsystem, welcher sowohl Klangerzeuger, als auch Klang-Prozessor ist. Verbessert wurde u.a. das Design und die analogen Schaltkreise. Das Modul ist in der Lage, eine große Bandbreite ungewöhnlicher Effekte zu erzeugen und Audiosignale zu zerhacken, dehnen, deformieren oder zu verzerren. Z-DSP arbeitet in Stereo mit 24-bit Sampling und 15KHz Bandbreite. Das Modul läßt sich mit SD-Cards mit speziellen Effekttypen und Algorithmen füttern, die z.T. auch von externen Softwareschmieden programmiert sind (Valhalla DSP liefert u.a. Cards wie Halls of Valhalla, Time Fabric, Clocked Delays Grain De Folie).

