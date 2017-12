The SW 912 Envelope Follower von Synth-Werk erhältlich

Modular-Synthesizer Hersteller Synth-Werk hat ein neues Modul im Programm. Der SW 912 Envelope Follower bietet zwei Funktionen an, die separat oder in Verbindung miteinander verwendet werden können. Die Follower-circuit zeigt die Steuerspannungsausgabe (DC), die proportional zur Durchschnittsamplitude des AC-Eingangssignals ist. Die zweite Funktion ist der Schmitt-Trigger, der einen V-Trigger oberhalb einer Schwellenspannung (Komparator) erzeugt, sobald an der Steuereingangbuchse eine langsam variierende oder Gleichspannung angelegt wird.

Anzeige

Wird der Output der Follower-circuite mit dem Input des Schmitt-Triggers gepatcht, sind dann beide Funktionen parallel und über einen Poti zu bedienen.

Technische Spezifikationen

Normal Input Impedanz: 100k Ohm

NormalOutput Impedanz: 69k Ohm

Control-Input Impedanz: 61k Ohm

Power Requirements: +/- 15 Volt bei 40 mA / -35 mA

Tiefe: 160mm

Preis: 215,- Euro